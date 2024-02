Only Murders in the Building 4, anche la 'casalinga disperata' Eva Longoria nel cast!

Dopo le voci sul ritorno di Meryl Streep in Only Murders in the Building, arriva la notizia di una nuova aggiunta al cast dell'iconica serie con Selena Gomez.

Eva Longoria entra a far parte della quarta stagione della commedia targata Hulu: secondo le informazioni riportate da The Wrap l'attrice, che ha fatto il suo debutto dietro la macchina da presa nel 2023 con il film Flamin' Hot, interpreterà un personaggio ricorrente, il quale avrà un ruolo chiave nei colpi di scena che sconvolgeranno le indagini di Only Murders in the Building. Insieme a Longoria entra a far parte del cast anche Molly Shannon nei panni di una potente donna d'affari di Los Angeles, mentre Meryl Streep riprenderà il ruolo di Loretta Durkin, personaggio apparto per la prima volta nella terza stagione.

Nel cast anche Paul Rudd, Ashley Park, Jesse Williams e Matthew Broderick. I protagonisti sono Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, che interpretano rispettivamente i personaggi di Mabel Mora, Oliver Putnam e Charles-Haden Savage. La storia di Only Murders in the Building inizia dalla morte di Tim Kono (Julian Cihi), un vecchio amico di Mabel, che avviene nel complesso esclusivo di appartamenti sulla Upper West Side dove vivono i tre protagonisti. Mabel, Oliver e Charles, dopo aver scoperto di essere accomunati dalla passione per i podcast di true crime (podcast narrato nientemeno che dalla voce di Tina Fey) si uniscono le proprie forze per cercare di risolvere il mistero della morte di Tim. In attesa della quarta stagione, qui potete trovare la recensione della terza stagione di Only Murders in the Building.