Only Murders in the Building 4, anche Eugene Levy di American Pie nel cast!

Aria di novità in casa Disney+: dopo l'ufficialità dell'ingresso di Eva Longoria nel cast di Only Murders in the Building 4, ecco un altro, importante annuncio legato all'acclamata comedy.

Martin Short, Steve Martin, Selena Gomez e Meryl Streep: il leggero ed intrattenente show si è configurato sin dagli albori come una vera e propria parata di stelle. Ed ecco l'ennesima celebrità che prenderà parte alla quarta stagione: stiamo parlando di Eugene Levy, protagonista della serie Schitt's Creek e del film cult American Pie!

Non abbiamo particolari dettagli in merito al personaggio che interpreterà, ma non ci resta che scoprirlo nei prossimi mesi. Gli amati Charles, Oliver e Mabel si prenderanno una pausa dalla routine newyorkese per un viaggio direzione Los Angeles: nuova ambientazione, nuovi misteri da affrontare e risolvere. Quel che è certo è che, dopo il finale di Only Murders in the Building 3, il trio si dedicherà al caso dell'omicidio della controfigura di Charles Sazz.

Siete già curiosi della piega che prenderanno le vicende? Armiamoci di pazienza e restiamo all'erta per ogni eventuale aggiornamento.