Only Murders in the Building 4, anche una star Marvel nel cast della serie!

Arrivano ancora grandi novità per quanto riguardi il cast di Only Murders in the Building 4 con l’annuncio che anche la star Marvel Kumail Nanjiani entrerà a far parte della narrazione relativa alla quarta stagione dello show distribuito in Italia sulla piattaforma .Disney+ e che si sta riempiendo sempre di più di nomi importantissimi.

Dopo aver parlato dell’ingresso in Only Murders in the Building di Eva Longoria, torniamo a parlare del sempre più profondo cast dello show creato da Steve Martin e John Hoffman per riportare l’aggiunta dell’attore di Eternals, che, secondo Variety, ricoprirà un ruolo fondamentale per quanto riguardi il mistero relativo alla stagione.

Da notare come, dopo il ruolo nel film di Chloé Zhao, l’attore abbia avuto sempre più opportunità di mostrare il proprio talento, entrando a far parte anche del novero di interpreti che hanno partecipato a Ghostbusters - Minaccia Glaciale.

Ricordiamo la sinossi dell’opera: “Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, arriva una commedia misteriosa. Only Murders in the Building segue le vicende di tre sconosciuti che condividono l’ossessione per il true crime e che si trovano improvvisamente coinvolti in uno di essi. Quando una macabra morte si verifica nel loro esclusivo condominio dell’Upper West Side, il trio sospetta un omicidio e impiega la sua precisa conoscenza dell’argomento per indagare sulla verità”.

In attesa di scoprire come si evolveranno le vicende dopo la terza stagione e di poter vedere qualcosa di più riguardo il nuovo capitolo dello show televisivo, vi lasciamo con la nostra recensione di Only Murders in the Building 3.