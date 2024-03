Only Murders in the Building 4, anche Zach Galifianakis nel cast della serie!

Continua a prendere forma e ad ingrandirsi il cast di Only Murders in the Building 4 dopo l’annuncio dell’aggiunta di Zach Galifianakis alla narrazione comica e misteriosa dello show. L’attore sarà uno dei personaggi ricorrenti nella nuova stagione, andandosi ad aggiungere a tutti i grandi nuovi arrivi che arricchiranno il prossimo capitolo.

Dopo aver anticipato l’ingresso di una star Marvel in Only Murders in the Building 4, torniamo a parlare del cast della serie distribuita in Italia su Disney+ per riportare la notizia dell’ingresso nella serie dell’attore di origini greche.

La quarta stagione della particolare commedia, dunque, prepara i fan dello show a una storia condita da un cast sempre più importante, nella speranza che i nomi chiamati in causa siano in grado di elevare la narrazione a un livello sempre più alto, continuando l’ottimo cammino fatto fino a questo momento.

Zach Galifianikis, che tutti ricordiamo per il suo ruolo nella trilogia di Una Notte da Leoni, ha già potuto lavorare per il piccolo schermo, ottenendo un discreto successo con la serie Baskets, creata insieme al collega Louis C.K.

La quarta stagione dello show è ancora in fase di produzione e ancora non sono state rese note informazioni riguardo la data d’uscita del prodotto ideato da Steve Martin e John Hoffman.

In attesa di scoprire qualcosa di più e di poter vedere i primi contenuti del nuovo capitolo, vi lasciamo alla nostra recensione di Only Murders in the Building 3.