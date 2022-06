Only Murders in the Building 2, Cara Delevingne: 'Ho detto subito di sì al ruolo'

Abbiamo recentemente scoperto che Cara Delevingne sarà in Only Murders in the Building 2. Una notizia che ha stupito molto, perché recentemente l'attrice ha espresso volontà di prendere una pausa dalla recitazione dopo Carnival Row.

Nel corso di un'intervista con TheWrap, l'attrice ha ammesso di essere un'accanita fan dello show, dunque nonostante le sue precedenti dichiarazioni ha deciso di tornare in pista. Parte del fascino del ruolo era quello di recitare al fianco di grandi della commedia, come il co-creatore e protagonista Steve Martin e Martin Short, come dichiarato dalla stessa Delevingne.

"[Il mio agente] ha semplicemente detto 'Only Murders' e io ero tipo - prima che finisse la frase - ero tipo 'Sì, al 100%.' Non c'era la minima esitazione" ha detto l'attrice. "Non importava quale fosse la parte, anche se fossi stata una comparsa sarei stata così eccitata."

Il personaggio di Cara Delevingne sarà Alice, un'insider del mondo dell'arte, che avrà una relazione con Mabel, interpretata da Selena Gomez. L'attrice ha ammesso di essersi subito trovata a suo agio con la collega. "È strano, in particolare con questo progetto, non credo di essermi mai sentita così a mio agio [con i colleghi] e a mio agio nel mio personaggio così tanto da aver trovato tutto facile", ha proseguito Delevingne. "Una parte fondamentale della recitazione è ciò che ottieni dagli altri, quindi quando sono così fantastici viene semplicemente naturale".

L'attrice ha poi proseguito, spiegando che ha ricevuto molta libertà sul set, soprattutto per quanto riguarda i costumi del suo personaggio. "Ero abbastanza sicura di come si sarebbe vestita soprattutto perché è tipo [una persona da] stile inglese, ma lei ha cercato di orientarsi a modo suo a New York con quel tipo di fiducia ed entra fondamentalmente essendo un'artista. L'arte è così soggettiva, quindi dal modo in cui si vestiva doveva davvero trasudare ciò".