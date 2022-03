Only Murders in the Building: ecco la data d'uscita della Stagione 2!

Dopo l'ottimo successo su Hulu e Disney+, Only Murders in the Building è stata rinnovata abbastanza in fretta per una seconda stagione in cui rivedremo il funambolico trio composto da Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short alle prese con una nuova storia piena zeppa di misteri. Oggi, sui profili social ufficiali scopriamo quando arriverà!

Con la produzione della seconda stagione che sta proseguendo a New York City, l'account social media dello show ha condiviso una foto criptica che potrebbe indicare quando arriverà la nuova serie di episodi. A prima vista, lo scatto è solo un mucchio di pulsanti di chiamata di un ascensore, ma guardando attentamente ci si rende subito conto che i numeri due, sei e otto sono accesi. La seconda stagione di Only Murders in the Building arriverà il 26 agosto 2022!

Sappiamo già che nella seconda stagione di Only Murders in the Building ritroveremo i tre protagonisti dello show, Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, e sappiamo che vedremo anche dei volti nuovi come Cara Delevingne e Shirley MacLaine, ma anche un altro membro del cast ha rivelato che farà ritorno nei nuovi episodi.

"Tornerò. Non posso dirvi come, ma farò ritorno" ha infatti ammesso Nathan Lane, l'interprete di Teddy Dimas "Lui non ha commesso l'omicidio, derubavano solo le tombe (assieme al figlio). Tornerà in un modo interessante, e ci sarà una grande sorpresa".

"Sono a Los Angeles al momento per girare un film, ma ho girato un paio di episodi prima che partissi e ne dovrei girare un altro paio quando tornerò per terminare questa particolare storyline" ha anticipato, prima di sprecarsi in elogi per il cast, la produzione e lo show.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Only Murders in the Building, un vero e proprio gioiello del catalogo Disney+.