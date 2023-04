Only Murders in the Building, due personaggi non saranno nella terza stagione

Le riprese della terza stagione di Only Murders in the Building sono attualmente in produzione ma due attori, almeno per il momento, dicono addio alla comedy.

Dopo il trailer di Only Murders in the Building 3 con Meryl Streep e le aggiunte al cast della terza stagione, due amatissimi personaggio dicono addio alla popolare serie TV giunta oramai alla terza parte che è stata denominata "la stagione di Meryl Streep". Si tratta di Nathan Lane e Amy Ryan: le due star interpretano rispettivamente i panni di Teddy Dimas e Jan. Entrambi i personaggi sono finiti in prigione. Sia Lane che Ryan sono apparsi nella seconda stagione, ma i due attori hanno dichiarato che non parteciperanno alla terza stagione di Only Murders in the Building.

"Ho recitato in una commedia - ha detto Lane ai microfoni di Comicbook - quindi non sono stato in grado di farne parte, ma il mio personaggio è probabilmente in prigione ormai, quindi no, non sarò nella terza stagione di Only Murders in the Building… forse in una stagione futura". Arriva anche la conferma dell'assenza di Ryan: "No, anch'io sono ancora in prigione". I due attori saranno presto al cinema con Beau is Afraid, la nuova pellicola di Ari Aster.

Non vi è ancora una data ufficiale per la terza stagione di Only Murders in the Building, ma i nuovi episodi della serie TV dovrebbero arrivare sul piccolo schermo entro il 2023.