Only Murders in the Building: c'è anche Cara Delevingne nel trailer della Stagione 2

Hulu ha diffuso il primo trailer ufficiale della seconda stagione di Only Murders in the Building, che come annunciato qualche giorno fa nel teaser poster arriverà in streaming a partire dal 28 giugno 2022, con nuovi episodi ogni settimana. Tra le new entry del cast anche Cara Delevingne e Amy Schumer, che vediamo anche in questo teaser trailer.

Nel filmato veniamo a conoscenza del fatto che ai nostri tre protagonisti, interpretati da Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, è stato detto di non poter parlare liberamente del nuovo caso di omicidio con cui si concludeva la prima stagione dello show; ovviamente, già sappiamo che così non sarà anche perché c'è un podcast di successo da mandare avanti. Nel trailer vediamo per la prima volta le new entry del cast Cara Delevingne e Amy Schumer. Sappiamo che nella Stagione 2 c'è anche Shirley MacLaine.

La seconda stagione dello show debutterà su Hulu il 28 giugno 2022, mentre in Italia la serie è distribuita dalla Disney sulla sua piattaforma digitale; un anno fa la serie fu trasmessa in Italia con una settimana di differenza dalla programmazione ufficiale americana, vedremo se anche per questa seconda stagione si manterrà tale differenza o verrà diffusa in contemporanea.

Nel frattempo, un attore della prima stagione ha da poco confermato il suo ritorno nei nuovi episodi: "Tornerò. Non posso dirvi come, ma farò ritorno" ha infatti ammesso Nathan Lane, l'interprete di Teddy Dimas. "Lui non ha commesso l'omicidio, derubavano solo le tombe (assieme al figlio). Tornerà in un modo interessante, e ci sarà una grande sorpresa. Sono a Los Angeles al momento per girare un film, ma ho girato un paio di episodi prima che partissi e ne dovrei girare un altro paio quando tornerò per terminare questa particolare storyline" ha anticipato, prima di sprecarsi in elogi per il cast, la produzione e lo show.