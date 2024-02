Only Murders in the Building, Meryl Streep tornerà nella stagione 4? Grosse novità

La notizia del casting di Meryl Streep in Only Murders in the Building aveva sorpreso un po' tutti, perché fino a quel momento non eravamo abituati a vedere l'attrice tre volte Premio Oscar in una serie televisiva. La sua prova, ovviamente, è stata maiuscola ed eccezionale come sempre e in molti si chiedono se la rivedremo anche nella Stagione 4.

Ebbene, Meryl Streep apparirà anche nella quarta stagione di Only Murders in the Building. L'attrice riprenderà il ruolo ricorrente di Loretta Durkin, che ha iniziato a interpretare nella terza stagione della serie Hulu/Disney+. Il personaggio recitava nello spettacolo di Broadway di Oliver (Martin Short) nella stagione più recente e i due si sono legati anche sentimentalmente.

Creata da Steve Martin e John Hoffman, Only Murders in the Building segue Charles Haden-Savage (Martin), Oliver Putnam (Short) e Mabel Mora (Selena Gomez), tre vicini di casa in un palazzo di New York chiamato Arconia, che si riuniscono per registrare un podcast di veri crimini sugli omicidi dei loro inquilini, per i quali vengono continuamente incastrati.

I dettagli esatti della trama della quarta stagione sono stati tenuti nascosti, anche se si sa che la stagione inizierà con un viaggio del trio principale a Los Angeles prima di tornare a New York per occuparsi dell'assassino di Saz, controfigura di Charles che era apparsa nel corso delle tre stagioni precedenti in brevi partecipazioni. Su queste pagine potete leggere la recensione di Only Murders in the Building 3.

La Streep è l'ultimo membro del cast confermato per la quarta stagione, con Molly Shannon che si è recentemente unita alla serie nel ruolo di una "potente donna d'affari di Los Angeles". Martin, Hoffman, Short e Gomez producono la serie insieme a Dan Fogelman e Jess Rosenthal. Lo studio è 20th Television.

Only Murders in the Building ha dimostrato di essere molto popolare per Hulu sia tra il pubblico che tra la critica. Ad oggi, la serie ha ottenuto 29 nomination agli Emmy e quattro vittorie. La serie ha debuttato anche in televisione a gennaio, quando la ABC ha trasmesso tutti i 10 episodi della terza stagione per quattro settimane, durante le quali la serie ha raggiunto 11 milioni di spettatori lineari.