Only Murders in the Building: ecco Meryl Streep nel primo trailer della Stagione 3

Hulu ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale della terza stagione di Only Murders in the Building che - come vediamo nel breve filmato - accoglierà nel cast Meryl Streep, una delle grandi new entry dei nuovi episodi, insieme a Paul Rudd, che avevamo già visto nel sorprendente finale della passata stagione. Guardiamolo insieme!

Il filmato non mostra molto della nuova stagione della serie, ma offre una prima occhiata al personaggio interpretato da Meryl Streep. Questo primo teaser della terza stagione di Only Murders in the Building offre anche il primo sguardo al ritorno di Paul Rudd dopo il suo cameo nel finale della seconda stagione.

Sebbene il teaser non riveli molto dell'arco generale della stagione, offre qualche indizio su ciò che accadrà con l'arrivo della Streep. Il filmato mostra infatti l'attrice Premio Oscar prendere parte a una lettura del copione dello spettacolo teatrale di Broadway che l'Oliver interpretato da Martin Short aveva diretto alla fine della seconda stagione e dove si era verificata l'apparente morte del personaggio di Paul Rudd, che costituirà il nuovo misterioso caso di omicidio da risolvere per i nostri tre protagonisti.

Gli spettatori più attenti avranno notato sicuramente che il cartello con il nome davanti alla Streep nel teaser presenta due nomi, il che indica che l'attrice dovrebbe interpretare un personaggio vero e proprio nella serie, oltre a un ruolo fittizio nella commedia di Oliver. Sebbene il cartello appaia sfocato nel trailer, sembra leggere un nome diverso da quello della star Premio Oscar, indicando apparentemente che non interpreterà una versione distorta di se stessa, come già accaduto con Amy Schumer e Sting nelle precedenti stagioni dello show.

Ricordiamo che tra le new entry della nuova stagione, oltre alla Streep, c'è anche Jesse Williams.