Only Murders in the Building, Meryl Streep si unisce al cast della terza stagione!

Lo scorso anno arrivava la notizia del rinnovo di Only Murders in The Building. La serie Hulu ora annuncia anche una grande e iconica new entry nel cast: Meryl Streep.

Lo annuncia un Tik tok della cantante Selena Gomez, una dei membri del cast fisso della serie. Accanto a lei intervengono Steve Martin, Martin Short e poi... Ant-Man. Per chi non lo sapesse infatti Paul Rudd farà parte della terza stagione di Only Murders in the Building, dopo aver fatto un'apparizione al finale del secondo capitolo.

Dopo tale apparizione, la più grande novità per Hulu: dietro al divano del video, appare Meryl Streep. "Non può andare meglio di così. Ah no, forse sì", aveva affermato la Gomez prima di mostrare la star.

Per ora non è ancora chiaro quale sarà il ruolo che rivestirà l'attrice, pare infatti che il tutto sia ancora mantenuto segreto. Steve Martin ha poi pubblicato un tweet che vede il cast al completo (troverete il tweet in calce) con grandi sorrisoni. Insomma, si prospetta una terza stagione piena di talento e novità.

Non è ancora chiara la data d'uscita della terza stagione di Only Murders in The Building, si suppone che sia quest'anno, probabilmente nei mesi estivi, se la produzione vorrà continuare sulla linea dell'uscita delle prime due.