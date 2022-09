Only Murders in the Building 2, Nathan Lane vince il suo primo Emmy da guest star

Una delle istituzioni del teatro americano, Nathan Lane, ha ricevuto il suo primo Emmy Award come miglior guest star in una serie tv, per il suo ruolo nell'acclamata serie televisiva Only Murders in the Building. In passato Lane ha ottenuto sette nomination senza mai vincere il premio in questa categoria.

Nathan Lane ha vinto l'Emmy Award due volte prima di quest'ultimo riconoscimento: nel 1996 quale miglior attore in un programma d'animazione per Timon e Pumbaa (Lane presta la voce al personaggio di Timon in Il re leone) e nel 2001 come miglior attore in un programma d'animazione per Teacher's Pet. Su Everyeye potete leggere la recensione di Only Murders in the Building 2, che ha permesso a Lane di vincere il suo primo Emmy da guest.



Le altre candidature in qualità di guest star le aveva ottenute per serie come Fraser, Innamorati pazzi, Modern Family e The Good Wife.

Con la settima nomination da guest, Nathan Lane è diventato l'attore nella storia della tv con il numero più alto di nomination come attore ospite di uno show.

Nella suddetta categoria Lane era nominato insieme altre star come Jerrod Carmichael (Saturday Night Live), Bill Hader (Curb Your Enthusiasm), James Lance (Ted Lasso), Christopher McDonald (Hacks) e Sam Richardson (Ted Lasso).



Nathan Lane non ha potuto ritirare di persona il premio ma ha dichiarato il suo riconoscimento è un 'tributo ad uno show intelligente e di classe'.

Uno che sarà l'ultimo ruolo in carriera per Steve Martin; l'attore ha dichiarato che chiuderà la sua carriera dopo la fine della serie.