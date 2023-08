Only Murders in the Building, avete notato l'easter egg su Ant-Man?

Only Murders in the Building 3 è finalmente cominciato, portando con sé le prime, interessanti, sorprese di questo nuovo esplosivo capitolo. In particolare, i primi episodi della terza stagione della serie presentano tanti easter egg che riguardano Paul Rudd e, uno in particolare, il suo ruolo di Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo avervi parlato di tutte le aggiunte al cast di Only Murders in the Building 3, torniamo a parlare del ruolo di Paul Rudd nella serie disponibile su Disney+ per raccontare dei tanti e simpatici easter egg sull’eroe formica della Marvel e non solo che sono stati presentati fino a questo momento durante i primi episodi dell’atteso terzo capitolo.

Il personaggio dell’attore del New Jersey, Ben Gilroy, è morto improvvisamente sul set nel finale di Only Murders in the Building 2 e durante le indagini nel secondo episodio della nuova stagione, Charles e Mabel si ritrovano nella casa di un amico di Ben, scoprendola piena di memorabilia sulla carriera dell’attore: i ricordi danno lo spunto per il richiamo ai lavori di Paul Rudd, comprensi Anchorman, Friends, e naturalmente, Ant-Man.

Uno dei poster presenti nella casa ricorda infatti un film chiamato Ant-Family Adventures in cui Ben Gilory avrebbe interpretato Papa Ant, con un chiaro riferimento al suo eroe dell’MCU e al fatto che oltre a essere dotato di superpoteri fosse, nella saga, anche un genitore.

Il poster sembra inoltre rimandare a quel momento di fine anni ’90 in cui due colossi dell’animazione si scontrarono su un tema abbastanza particolare: nel 1998, infatti tanto la Pixar quanto la Dreamworks fecero uscire due cartoni animati inerenti le formiche, A Bug’s Life e Antz, che, tra le altre cose, uscirono praticamente in contemporanea nelle sale.

In attesa di poter vedere i restanti episodi della terza stagione, vi lasciamo al trailer della terza stagione di Only Murders in the Building 3.