Only Murders in the Building, le riprese della quarta stagione sono iniziate!

Tutto è pronto per il ritorno di Only Murders in the Building: sono ufficialmente iniziate le riprese della quarta stagione della serie con protagonisti Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. La notizia è stata condivisa dalla Gomez sui social.

L'attrice ha messo su Instagram una storia dove si vede un bouquet di rose regalato dalle due co-star accompagnato dalla caption "Giorno 1". La cartolina che accompagna il mazzo di fiori recita: "Siamo così contenti di essere di nuovo qui con te". Al momento non abbiamo grandi dettagli sulla quarta stagione del mystery show: ma sappiamo che oltre ai tre protagonisti e a Meryl Streep nel cast di Only Murders in The Building ci saranno star come Eva Longoria e Eugene Levy. Inoltra la serie non si limiterà ai confini minacciosi di New York, ma si trasferirà per qualche episodio nella solare e ridente (almeno all'apparenza) Los Angeles.

Only Murders in the Building ha fatto il suo esordio nel 2021, diventando fin da subito uno degli show di punta di Hulu e ricevendo pareri molto positivi sia da parte della critica che dell'audience. Durante la terza stagione di Only Murders in the Building abbiamo lasciato i nostri tre protagonisti alle prese con la morte di Ben Glenroy (Paul Rudd). Ma non è l'unico assassinio che i nostri tre investigatori allo sbaraglio si sono trovati tra le mani: per saperne di più potete leggere la nostra recensione della terza stagione di Only Murders in the Building.