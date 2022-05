Only Murders in the Building: Selena Gomez e gli altri tornano nel teaser della stagione 2

Only Murders in the Building tornerà con la seconda stagione il 28 giugno su Hulu, e mentre attendiamo più informazioni circa la modalità di uscita italiana su Disney+, arriva finalmente un primo teaser!

Secondo quanto riportato, questo trailer sarebbe stato pubblicato in anticipo rispetto a quanto programmato inizialmente, a sole due settimane dalla messa a disposizione online delle prime foto di Only Murders in the Building 2.

In questa stagione seguiremo ancora i tre protagonisti che si sono cacciati nei guai. Infatti se ricordate la polizia aveva trovato Mabel, Charles e Oliver in piedi sopra il corpo di Oscar nel finale della prima stagione. Nel trailer vediamo che il trio viene interrogato dagli agenti, che trovano "prove" legate all'omicidio di Oscar nei loro appartamenti. Dunque a questo punto Mabel, Charles e Oliver decidono di indagare per provare la propria innocenza, e iniziano a irrompere negli appartamenti dei loro vicini. Ormai, d'altro canto, sono degli esperti.

Nel trailer diamo uno sguardo anche alle guest star Amy Schumer e Cara Delevingne, introdotte in questa stagione. Mentre Schumer interpreterà un personaggio ancora ignoto, Delevingne dovrebbe essere Alice, interesse amoroso di Mabel. Non possiamo, ovviamente, che essere curiosi di sapere qualcosa in più sulla stagione in arrivo. Ma sembra che ci sarà ancora da attendere. Nel frattempo però potete guardare il teaser, che troverete in cima all'articolo.