Only Murders in the Building, la serie Hulu è stata rinnovata per una terza stagione!

Prima ancora che ci tocchi salutare la seconda stagione di Only Murders in the Building, la piattaforma di streaming Hulu ha deciso di rinnovare la serie tv con Ste Martin, Selena Gomez e Martin Short per una terza stagione.

Only Murders in the Building 2 ha ricevuto punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, e sarà forse anche questo uno dei tanti motivi che ha convinto la piattaforma streaming Hulu a rinnovare l'acclamata serie tv ideata da Steve Martin e John Hoffman.

Dopotutto lo show è stato un successo fin dal suo debutto, sia di pubblico che di critica, e non è difficile capirne il perché.

Ma lo spiega di certo bene Craig Erwich, Presidente di Hulu Originals and ABC Entertainment: "Only Murders In The Building è il vero gioiello della nostra programmazione. Il suo fascino attrae generazioni diverse grazie all'intersezione tra senso dell'umorismo e un grande cuore, e assieme al suo approccio davvero originale è una testimonianza del duro lavoro di Dan, John, Steve, Selena e Martin".

"Siamo grati di poter continuare a raccontare le storie di Charles, Oliver e Mabel a degli spettatori che ci hanno costantemente dimostrato quanta fame abbiamo di queste storie" ha poi concluso.

E voi, avete già visto i nuovi episodi? Only Murders In The Building è disponibile per la visione su Disney+.