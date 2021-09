Only Murders in the Building, la serie con Selena Gomez rinnovata per una seconda stagione

Non finiscono qui i misteri per Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short: la serie Hulu Only Murders in the Building è stata rinnovata per una seconda stagione.

Non è ancora giunta a termine la prima stagione, ma Only Murders in the Building ha già risolto uno dei più grandi misteri: come ottenere il rinnovo per una seconda stagione.

La serie tv di Hulu ideata da Steve Martin e John Hoffman, che vede tra i suoi produttori anche Gomez, Short, Jamie Babbitt, Jess Rosenthal e il creatore di This Is Us Dan Fogelman, potrà continuare a raccontare la sua storia con dei nuovi episodi (la cui trama sarebbe già stata anticipata da una scena del quarto episodio).

"Tutti nel nostro fantastico condominio hanno lavorato con incredibile passione e competenza in questi tempi davvero difficili, grazie anche al supporto di Disney, Hulu e 20th TV, per creare una prima stagione che potesse essere degna del nostro leggendario cast e della nostra amata New York, e per realizzare uno show all'insegna dei legami" ha affermato John Hoffman "Sapere che siamo riusciti a creare una connessione con il pubblico e averci preso abbastanza da ottenere la possibilità di poter continuare e andare avanti con questo mix di mistero, commedia e empatia, è davvero troppo elettrizzante per poterlo esprimere a parole. Per questo adesso chiuderò il becco, e aggiungerò soltanto un grandissimo ringraziamento a tutti. Non vedo l'ora di continuare!".

Trasmessa dalla piattaforma di streaming Hulu negli Stati Uniti, e da noi disponibile su Disney+ tramite Star, Only Murders in the Building segue le vicende di tre sconosciuti che condividono l'ossessione per le storie di true crime e si ritrovano improvvisamente coinvolti in una di queste.