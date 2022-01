Only Murders in the Building, Shirley MacLaine e Amy Schumer nel cast della stagione 2

Martin Short, produttore esecutivo e co-star della serie Only Murders in the Building, ha annunciato che nel cast della seconda stagione ci saranno anche una leggenda del cinema come Shirley MacLaine e Amy Schumer. Dopo il grande successo della prima stagione, lo show tornerà con un nuovo ciclo di episodi.

Come riporta Deadline, Short ha confermato l'ingresso nel cast di MacLaine e Schumer, così come il ritorno di Nathan Lane nel ruolo di Teddy Dimas. Al momento rimangono sconosciuti i ruoli che sono stati assegnati alle due attrici.



"Prima di Natale ho girato delle scene con Shirley MacLaine e Amy Schumer. La qualità degli interpreti che questo show sta catturando rende infinitamente divertente andare al lavoro" ha confessato Short.

McLaine e Schumer si uniranno a Cara Delevingne, altra annunciata new entry nel cast.



Nonostante non sia stata ancora annunciata la data d'uscita della seconda stagione, Martin Short ha confermato di aver girato i primi due episodi nel mese di dicembre.

Only Murders in the Building racconta la storia di tre inquilini di un palazzo dell'Upper West Side di New York, sconosciuti fra loro ma appassionati di podcast crime, che scoprono un cadavere e iniziano ad investigare per scoprire il colpevole dell'omicidio. Only Murders in the Building è stata rinnovata lo scorso mese di settembre.



Nel cast, oltre a Martin Short, anche Steve Martin e Selena Gomez.