Only Murders in the Building, lo showrunner vuole Harry Styles nella stagione 3!

In una recente intervista con Variety lo showrunner di Only Murders in the Building, John Hoffman, ha parlato del suo cast dei sogni per la serie tv che ha debuttato oggi su Hulu e Disney+ con la sua seconda stagione, che ha visto il ritorno di Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez insieme a molte new entry.

Il cantante e attore britannico con un futuro nel MCU dopo il cameo in Eternals sarebbe l'obiettivo di Hoffman, che ha dichiarato: "Harry Styles dovrebbe visitare gli appartamenti di Arconia". Una frase alla quale Selena Gomez ha controbattuto in maniera scherzosa: "E' divertente, ma non so se accadrà".

Sembra però che la produzione abbia già manifestato il suo interesse nell'aggiungere una star internazionale al già nutrito cast dello show, che nella stagione 2 di Only Murders in the Building si è arricchito della presenza di Amy Schumer, Cara Delevigne, Shirley MacLaine e Michael Rapaport.

Stando alle informazioni finora note sulla trama di Only Murders in the Building 2, dopo la scioccante morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) corrono per smascherare l'assassino, ma si imbattono in tre sfortunate complicazioni: i tre sono pubblicamente implicati nell'omicidio di Bunny, sono diventati oggetto di conversazione di un podcast rivale e devono affrontare un gruppo di vicini newyorchesi convinti della loro colpevolezza.

Nelle scorse ore Cara Delevingne ha rivelato di aver detto subito di sì al ruolo in Only Murders in the Building, nonostante la sua pausa dalle scene: "Non importava quale fosse la parte, anche se fossi stata una comparsa sarei stata felicissima".