Only Murders in the Building, Steve Martin confessa: 'Sarà il mio ultimo ruolo'

Steve Martin ha innegabilmente lasciato il segno nella cultura pop in innumerevoli modi, guadagnandosi il plauso della critica e l'apprezzamento del pubblico. Ora però, l'attore ha recentemente rivelato che la serie di Hulu Only Murders in the Building probabilmente finirà per essere il suo ultimo ruolo.

Con la serie già rinnovata per una terza stagione, i fan non dovranno subito dire addio a Martin. Lo stesso comico ha sottolineato che non andrà alla ricerca di nuove opportunità e probabilmente non sarà costretto a fare nessun cameo in altri progetti. La seconda stagione di Only Murders in the Building ha da poco debuttato su Disney+.

"Siamo stati molto felici di fare lo spettacolo dal vivo", ha condiviso Martin con The Hollywood Reporter sul suo spettacolo dal vivo con la co-star Martin Short. "Potrebbe un giorno concludersi, come naturale che sia - qualcuno si ammala, qualcuno si esaurisce - ma non lo farei senza Marty. Quando questo programma televisivo sarà finito, non ne cercherò altri, non cercherò altri film."

Martin che ha creato Only Murders in the Building con John Hoffman. La serie, che ha esordito con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, vede nel cast anche Selena Gomez, Amy Schumer, Cara Delevigne, Shirley MacLaine e Michael Rapaport.