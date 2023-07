Only Murders in the Building: ecco il trailer della terza stagione!

I nuovi episodi di Only Murders in the Building sono ormai in dirittura d'arrivo. A distanza di un anno dagli ultimi dieci episodi, finalmente, possiamo anche ammirare il primo trailer della nuova stagione.

Il gradito ritorno tra le stanze dell'Arconia girerà intorno a un mistero ancora più fitto e, di nuovo, toccherà al dinamico trio sbrogliare la matassa e portare alla luce la verità in una serie di episodi che si spera possa confermare la bontà dell'idea iniziale e replicare il successo già ottenuto dalla prima e, meno scontato, dalla seconda stagione.

Come sempre, trovate il trailer in cima alla notizia e potrete ammirare il ritorno di Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nei panni di Charles-Haden, Oliver e Mabel intenti ad andare ancora più a fondo con il mistero dell'omicidio di Ben, con Paul Rudd che tornerà in scena tramite flashback per portarci a scoprire nuovi, affascinanti dettagli sul suo destino.

Come gli appassionati già sapranno , la terza stagione di Only Murders in the Building vedrà in scena anche una new entry: la straordinaria Meryl Streep è stata immortalata con Selena Gomez in un adorabile scatto per celebrare la fine delle riprese.

Tutto pronto, quindi: l'appuntamento per il rollout dei nuovi episodi è fissato per l'8 agosto 2023, come sempre sulla piattaforma streaming Disney+.