Only Murders in the Building: ecco la trama della Stagione 2 su Disney Plus!

Mentre la prima stagione di Only Murders in the Building è ancora in corso nella programmazione settimanale di Disney+, ecco che nell'ultimo episodio diffuso in streaming potrebbe essere stata rivelata la trama principale della seconda stagione, che comunque non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale da parte della Disney.

Nel corso di un'intervista esclusiva concessa a EOnline! il co-creatore dello show John Hoffman ha dichiarato che la trama della possibile seconda stagione è stata anticipata nell'ultimo episodio diffuso in streaming, il quarto della stagione: "Alla fine dell'episodio quattro, lo stiamo rivelando, con una piccola anticipazione. Cinda Canning è colei che tiene l'anticipazione, la straordinaria Tina Fey". Hoffman ha quindi continuato dicendo che il monologo di Cinda alla fine del quarto episodio "pone in evidenza una potenziale seconda stagione".

Creata e scritta da Steve Martin e Martin Short, la sitcom segue tre sconosciuti che condividono un ossessione per i crimini realmente accaduti e si ritrovano improvvisamente coinvolti in un caso. Dan Folgeman e Jess Rosenthal, creatori di This Is Us, ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi insieme a Martin, Short e John Hoffman.

Apparsa l'anno scorso ne I Morti non Muoiono di Jim Jarmush e Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, la Gomez è diventata celebre proprio in TV grazie al ruolo di Alex Russo nella serie Disney Channel I maghi di Waverly. Negli anni ha recitato in diverse pellicole tra cui anche Altruisti di diventa e In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi di James Franco.

