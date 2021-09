Only Murders in the Building, il tributo di Steve Martin e Martin Short Norm Macdonald

La scomparsa di Norm Macdonald ha lasciato un grande vuoto nel mondo nello spettacolo e nei cuori di amici, colleghi e fan, che negli scorsi giorni hanno deciso di omaggiarlo sui social e in tv. E tra questi vi sono anche i protagonisti di Only Murders in the Building Steve Martin e Martin Short.

I due grandi comici hanno voluto omaggiare Macdonald durante una recente apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon, dove oltre a ricordare quanto brillante fosse il collega, hanno rivelato anche nella serie Hulu Only Murders in the Building è presente un piccolo tributo al comico.

"Non c'era nessuno di più divertente di lui. Canadese brillante" afferma Short nel video che trovate anche in testa alla notizia.

"Sai, nel nostro show [Only Murders in the Building, già rinnovato da Hulu per una seconda stagione] rendiamo omaggio ai comici, e sono serio, nominiamo un certo numero numero di comici come Bob Newarth e altri, e c'è anche un piccolo tributo a Norm Macdonald" aggiunge Martin "Utilizziamo una delle sue frasi celebri. Diciamo 'Ci sono solo due categorie di tuffatori dagli scogli; i grandi campioni, e quelli che si spappolano sugli scogli'".

"Ma credo davvero che nella commedia, gli originali sono coloro che spiccano di più e rimangono più a lungo con noi, anche dopo averci lasciato. E non c'è nessuno di più originale di Norm Macdonald. Nessuno aveva il suo stile e i suoi ritmi. Ed era incredibilmente notevole, ed così gentile e divertente" conclude poi Short.

Tra i tanti attori che lo hanno omaggiano, nei giorni scorsi anche Adam Sandler ha condiviso un toccante tributo a Norm Macdonald, che ricordiamo ci ha lasciato il 14 settembre dopo una lunga battaglia contro il cancro durata ben nove anni.