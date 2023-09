Only Murders in the Bulding ci ha regalato un Paul Rudd al suo meglio?

Tra le produzioni originali realizzate dalla piattaforma Disney+, una in particolare è riuscita ad entrare praticamente subito nei cuori e nelle menti del pubblico, stiamo ovviamente parlando di Only Murders in The Bulding. Lo show con Selena Gomez tra i protagonisti ha saputo rapire il pubblico con numerose sorprese.

Una delle caratteristiche principali della serie infatti, oltre al voler sempre riservare un colpo di scena determinante alla fine di ciascun episodio per tenere incollato lo spettatore fino al successivo, è l'introduzione di sempre nuovi personaggi, interpretati da vere e proprie star.

Ne sono stati un esempio nelle stagioni passate Sting ed Amy Schumer, che in Only Murders in The Bulding interpretavano sé stessi. Ma non è stato questo il caso di Paul Rudd, che insieme a Meryl Stripp interpretano personaggi creati appositamente per lo show.

Il ruolo di Rudd inizialmente sembrava simile a quello di Drew Barrymore nel primo Scream, messo lì solo per avere una fugace apparizione di un attore di spicco, tuttavia con il nono episodio della serie le cose sono cambiate.

Con la puntata chiamata "Thirty" infatti, si è voluto approfondire il personaggio di Ben Glenroy, facendocelo conoscere ben trenta minuti prima del suo omicidio sul palcoscenico. Finalmente il pubblico ha potuto conoscerne l'umanità, le sue speranze ed i suoi sogni. Si può dire che ora la scelta di Paul Rudd per questa parte è stata giustificata. Voi che ne dite?

