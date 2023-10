Only Murders in the Bulding rinnovata! La serie con Steve Martin avrà una quarta stagione

Nonostante non faccia mai parlare di sé più di tanto rispetto ad altre produzioni più rilevanti presenti sulla piattaforma Disney+, Only Murders in the Bulding è stato comunque da sempre apprezzato dagli abbonati. Che sia merito delle intriganti vicende che coinvolgono i protagonisti? O dell'inguaribile ironia con cui tutto è condito?

Tante sono le motivazioni per le quali lo show con tra i protagonisti Selena Gomez è riuscita a conquistare i cuori del pubblico, ma quello che è certo è che gli omicidi non sono ancora finiti.

Sembra infatti ormai confermato ufficialmente che una quarta stagione di Only Murders in the Bulding arriverà nel corso dei prossimi mesi, e noi ovviamente non possiamo che augurarci che sia della stessa qualità a cui lo spettacolo ci ha abituato con le sue iterazioni precedenti.

Ora che lo sciopero degli sceneggiatori è concluso infatti, la corsa per il compimento dei progetti lasciati in sospeso era inevitabile ma questo potrà solo che giovare a noi comune pubblico, che come è ovvio non vede l'ora di gustare nuove serie tv, specie quando si tratta di produzioni di un certo spessore.

Voi che ne dite? Siete contenti del ritorno del trio di detective più famosi del piccolo schermo? In attesa di saperne di più ecco tutti gli easter-egg su Meryl Streep in Only Murders in the Bulding 3.