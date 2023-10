Top Gun: The Next Generation, arriva la docu-serie ispirata alla saga con Tom Cruise!

Top Gun: Maverick è stato acclamato da un vero pilota astronauta, e adesso verrà prodotta una docu-serie ispirata alla saga che seguirà un gruppo di giovani ragazzi che studiano per diventare piloti dell’aereonautica americana.

Top: Gun the next generation seguirà “una gamma diversificata di allievi piloti della Marina mentre si imbarcano in alcune delle prove di volo più impegnative possibili, compreso l'atterraggio su una portaerei in mare. La natura elitaria del corso significa che solo una minoranza, i migliori, riuscirà ad arrivare in cima per pilotare il jet più avanzato del mondo, l'F-35C Lightning II. Questo accesso per la prima volta consentirà alla serie di seguire i futuri aviatori navali in ogni fase del loro percorso: in volo, in classe, fuori dalla base e a casa, per scoprire chi ha le carte in regola per arrivare all'F-35C".

Tom McDonald, evp Global Factual and Unscripted Content di Nat Geo ha dichiarato: “Con tanti milioni di fan del film in tutto il mondo, sono stato immediatamente attratto da questa serie. Questi piloti di jet d'élite non solo sono estremamente abili e impressionanti, ma hanno tutti storie molto diverse da raccontare, grazie all'accesso esclusivo e senza precedenti di Nat Geo, questa serie promette di essere un viaggio esilarante, visivamente sbalorditivo e affascinante nel mondo intensamente competitivo del volo d'élite.”

La docu-serie arriva dopo lo sbalorditivo successo di Top Gun: Maverick (qui trovate la nostra recensione di Top Gun: Maverick) con Tom Cruise, che ha incassato quasi un miliardo e mezzo di dollari. E voi guarderete la serie? Fatecelo sapere nei commenti.