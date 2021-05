Oprah e il Principe Harry nel trailer di The Me You Can't See, nuova docuserie Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in rete il trailer ufficiale di The Me You Can't See, nuova docuserie creata e prodotta da Oprah Winfrey e il Principe Harry che esplora la salute mentale e il benessere emotivo delle persone.

In arrivo sulla piattaforma streaming il 21 maggio, stando alla sinossi lo show "dà voce a storia che mirano a cercare verità, comprensione e compassione. Parla delle persone, delle nostre esperienze e del motivo per cui ci sentiamo nel modo in cui ci sentiamo."

The Me You Cant' See includerà la presenza di ospiti di alto profilo quali la cantante e attrice Lady Gaga, lo chef Rashad Armstead, i cestisti dell'NBA DeMar DeRozan e Langston Galloway, l'attrice Glenn Close, la pugile Virginia 'Ginny' Fuchs, e Zak Williams, promotore della salute mentale e relatore. Collaborando con 14 professionisti e organizzazioni di salute mentale accreditati in tutto il mondo, la serie ha l'obiettivo di far luce sulle diverse tappe del trattamento.

Tra i produttori esecutivi figurano anche Terry Wood e Catherine Cyr di Harpo Productions, mentre gli showrunner sono Jon Kamen, Dave Sirulnick e Alex Browne. La regia porta invece la firma della candidata agli Emmy Dawn Porter, John Lewis e il quattro volte vincitore del BAFTA Asif Kpadia.

