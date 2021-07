All or Nothing: Arsenal, arriva su Amazon Prime la docuserie sui Gunners

Arriverà nel 2022 su Amazon Prime Video All or Nothing: Arsenal, docuserie Amazon Original che racconterà la stagione 2021/22 dello storico club londinese, sulla falsariga dell'analogo progetto dedicato al Tottenham Hotspur. Si arricchisce così il catalogo sportivo della piattaforma, che comprende anche documentari su Leeds e Manchester City.

Lo stesso Arsenal si conferma una squadra in grado di affascinare il pubblico, sia al cinema che in tv: come si ricorderà, sono proprio le vicende dei Gunners al centro di un film di culto come Febbre a 90°. I tifosi italiani, invece, attendono l'uscita di All or Nothing: Juventus.

All or Nothing: Arsenal porterà il pubblico dietro le quinte di una stagione cruciale per uno dei club più importanti del mondo. Nella stagione calcistica alle porte, infatti, l’Arsenal dovrà concentrare tutti i suoi sforzi per ritornare nella massima competizione europea, la Champions League.

"Non vediamo l’ora di offrire ai nostri fan di tutto il mondo un punto di vista unico su come lavoriamo giorno per giorno" ha dichiarato Mark Gonnella, Media and Communications Director dell’Arsenal. "Abbiamo una tra le tifoserie più grandi del mondo e una cosa che i fan continuano a ripeterci è il loro desiderio di vedere qualcosa in più di quello che succede nel club a porte chiuse. All or Nothing darà ai nostri fan e agli appassionati di sport l’opportunità di capire qualcosa in più su cosa rende l’Arsenal un club così speciale, sulla nostra storia e sulle nostre ambizioni."

"Non vediamo l’ora che i clienti Prime di tutto il mondo possano vivere un’altra stagione della Premier League con un nuovo club, attraverso la narrazione di alta qualità e le possibilità di accesso che contraddistinguono la serie All or Nothing" ha aggiunto Dan Grabiner, Head of UK Originals di Amazon Studios.