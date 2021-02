All or Nothing: Juventus, su Amazon Prime la serie tv sulla squadra bianconera

Dopo analoghi progetti come quello dedicato al Tottenham Hotspur di Mourinho o al Manchester City di Guardiola, Amazon Prime Video realizzerà nel 2021 All or Nothing: Juventus, incentrato sulla squadra bianconera allenata da Andrea Pirlo, che quest'anno insegue il decimo scudetto consecutivo. La nuova serie sarà pubblicata in 240 paesi.

La docu-serie condurrà il pubblico in un viaggio dietro le quinte della stagione 2020-21 della Juventus, con il racconto che parte dall'arrivo del nuovo allenatore, alla sua prima esperienza in assoluto in panchina, scelto per rimpiazzare dopo una sola stagione in bianconero Maurizio Sarri. Le telecamere seguiranno così Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini e tutti gli altri all'Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino e nelle trasferte di campionato e di coppa.

"Siamo estremamente orgogliosi di essere tra i partner internazionali del franchise All or Nothing" ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus. "All or Nothing: Juventus rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione costante del nostro club. La collaborazione con Amazon Prime Video suggella il perfetto connubio tra due brand riconosciuti a livello globale e mossi da una spinta costante verso le sfide, il cambiamento e la capacità di creare in modo innovativo."

Secondo Nicole Morganti di Amazon Originals Italia, "All or Nothing è divenuto un franchise riconoscibile per l’eccellente qualità produttiva e per la capacità di offrire accesso esclusivo al dietro le quinte, e questa nuova serie italiana seguirà le orme dei suoi fortunati predecessori. Non vediamo l’ora che i clienti Prime di tutto il mondo possano vivere da vicino le sfide quotidiane che questa straordinaria squadra di campioni dovrà affrontare in quella che sarà una stagione memorabile."

