All or Nothing: Tottenham Hotsur, arriva la docuserie narrata da Tom Hardy: il trailer

Amazon Prime Video ha svelato ufficialmente All or Nothing: Tottenham Hotsur, nuova docuserie che esplorerà il dietro le quinte dell'illustre squadra di calcio inglese durante una stagione cruciale e tutti gli eventi chiave, incluso l'arrivo di José Mourinho come nuovo manager.

Oltre al primo trailer, l'account del servizio ha pubblicato un assaggio della voce narrante di Tom Hardy, che nato e cresciuto ad Hammersmith, Londra, accompagnerà gli spettatori attraverso la nuova stagione della serie.

La serie seguirà non solo il nuovissimo stadio epico da 62.000 posti nel nord di Londra e l'importante lavoro del club a sostegno dell'area locale, ma offrirà anche un accesso esclusivo a una stagione come nessun'altra, compresi i dietro le quinte, la gestione del Club e la risposta alla chiusura della Premier League.

All or Nothing: Tottenham Hotspur debutterà su Prime Video il prossimo 31 agosto, con tre nuovi episodi in arrivo ogni lunedì fino al 14 settembre.

Si tratta della terza "stagione" dedicata ad una squadra di calcio dopo quelle incentrate sul Manchester City e sulla nazionale del Brasile. All or Nothing, lo ricordiamo, ha esplorato il dietro le quinte di squadre di football come i Dallas Cowboys e i Philadelphia Eagles, e la celebre nazionale neozelandese di rugby degli All Blacks.