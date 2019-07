Orange is the New Black 7: la serie riscuote grande successo in Francia

Secondo la società di statistiche Parrot Analytics, la settima e ultima stagione di Orange is the New Black ha fatto registrare un grande successo non solo negli Stati Uniti d'America ma anche in Francia, confermandosi per il secondo anno di fila al primo posto nei mercati di lingua non inglese.

I dati raccolti dalla società, che tiene conto dei numeri provenienti dallo streaming video e dai social media, mostrano come l'ultima stagione della serie presente all'interno della piattaforma streaming di Netflix sia riuscita a ottenere un punteggio di 14,44 domande pro capite in Francia, dopo il debutto dello scorso 26 luglio, dietro solo al Regno Unito (14,72) e agli Stati Uniti (17,82). Per la Francia si tratta quindi di un aumento del 30% rispetto alla sesta stagione.

Prima del suo arrivo, Orange is the New Black risultava essere uno dei prodotti più richiesti, occupando la sesta posizione subito dopo Stranger Things, La Casa di Carta, The Handmaid's Tale, Black Mirror e Lucifer. L'ultima stagione, poi, ha visto la richiesta crescere del 26%.

Queste sono le dichiarazioni di Samuel Stadler, vicepresidente marketing di Parrot Analytics:

"Orange is the New Black continua ad avere successo in Francia. In vista dell'uscita della stagione abbiamo potuto assistere a una crescita di richiesta da parte del pubblico. Negli Stati Uniti la crescita del pubblico è stata solo del 17%, mentre in Francia l'aumento è arrivato al 26%".

Un successo confermato anche da un sondaggio su Orange is the New Black che lo ha consacrato come show preferito dagli abbonati Netflix, mentre per quel che riguarda il finale della serie potete dare uno sguardo alle dichiarazioni di Piper Chapman.