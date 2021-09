Orange Is the New Black, un'attrice del cast si è sposata un anno fa: scoprite chi!

È proprio il caso di dire che Uzo Aduba ce l’ha fatta sotto al naso, l’attrice di Orange is the New Black ha rivelato infatti di essersi sposata un anno fa in gran segreto con il regista Robert Sweeting, sorprendendo tutti i suoi fan.

L’attrice, che ha interpretato Suzanne "Occhi Pazzi" Warren nell'acclamata serie ora disponibile in streaming su Netflix, ha confermato la notizia su Instagram, condividendo una foto inedita del giorno del suo matrimonio.



Rivelando che lei e il suo compagno Robert Sweeting stavano festeggiando il loro primo anniversario da marito e moglie, Uzo ha citato la classica commedia romantica Harry, ti presento Sally.



"Quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile", ha scritto, prima di chiamare Sweeting "la cosa migliore" che le fosse mai capitata.



"Per alcuni di noi, può sembrare che passiamo tutta la vita aspettando la nostra persona speciale. Sono così felice che la mia vita sia iniziata l'anno scorso con te", ha continuato l'attrice. "Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata."



Anche Sweeting ha anche utilizzato Instagram per condividere una serie di foto della coppia:

"Un anno fa ho sposato questa donna meravigliosa, talentuosa e incredibile", ha scritto. "Lo scorso anno mi ha fatto apprezzare la natura fragile della vita e l'importanza di viverla. In un momento in cui il mondo è sottosopra, abbiamo imparato a trovare gioia e pace l'uno nell'altro. Sei la persona più grande che abbia mai conosciuto, e sono orgoglioso di essere tuo marito."



Aduba ha vinto il suo terzo premio Emmy (nella categoria attrice non protagonista) l'anno scorso, per aver interpretato Shirley Chisholm in Mrs. America. È candidata come attrice protagonista per In Treatment agli Emmy di quest'anno.



Anche un'altra star di Orange is The New Black si era sposata un anno fa, vi lasciamo con la nostra recensione della settima stagione di Orange is The New Black e facciamo le nostre congratulazioni a Uzo e Robert!