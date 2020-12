Orange is The New Black: L'attrice Laverne Cox vittima di un attacco transfobico

Si continua a parlare del cast di Orange is The New Black: l'attrice Laverne Cox ha rivelato con un video condiviso su Instagram di essere stata vittima di un attacco transfobico in un parco di Los Angeles.

In calce alla notizia trovate il filmato con la sua testimonianza, accompagnato da questo messaggio: "Siamo appena state attaccate a Griffith Park. Stiamo bene, fate attenzione là fuori". Nel video Laverne ha raccontato che al momento dell'attacco si trovava insieme ad un amico, insieme stavano facendo un passeggiata nel parco di Los Angeles, quando un uomo si è avvicinato e ha iniziato a chiedere in modo aggressivo l'ora, prima di rivolgersi a Laverne e chiederle: "Uomo o donna?". L'amico di Laverne ha quindi deciso di intervenire, cercando di mandare via l'uomo, ma questa persona ha iniziato ad aggredirlo fisicamente.

Laverne rivela infine di aver chiamato i soccorsi, ma l'aggressore è riuscito a fuggire. Infine l'attrice vincitrice di un Emmy ha dichiarato di aver voluto condividere questa vicenda per evidenziare i continui attacchi di cui sono vittime le persone transgender e per rimarcare come non sia colpa loro per queste aggressioni. Nei commenti al post sono presenti molti suoi vecchi colleghi di Orange is The New Black, che le esprimono la loro vicinanza.