Orange is the New Black: l'attrice di Piper Chapman ci parla della Stagione 7

Nella settima e ultima stagione di Orange is the New Black rivedremo il personaggio di Piper Chapman, interpretata da Taylor Schilling. Recentemente, nel corso di un'intervista, l'attrice ha parlato di cosa si aspetta dal finale di serie.

Vi riportiamo, di seguito, la traduzione delle sue dichiarazioni, divulgate dall'attrice in esclusiva ai microfoni di Entertainment Weekly:

"Lei sta iniziando a riscoprire cosa significa vivere di nuovo nella civiltà, ma anche a imparare che quel tipo di libertà non scatta automaticamente quando esci dalla vita in prigione. Piper diventa un po' più audace nell'esprimere ciò che vuole, piuttosto che cercare di adattarsi a ciò che provano gli altri".

Come viene sottolineato dagli intervistatori, una delle sfide maggiori che Piper dovrà affrontare nella Stagione 7 di Orange is the New Black sarà la separazione da Alex (Laura Prepon), con la quale era convogliata a nozze alla fine della stagione 7, prima che la donna venisse rilasciata dal carcere:

"Questo sarà uno dei temi centrali della stagione. Verrà esplorato un aspetto importante della questione, ovvero il fatto che Piper realizzi quanto sia fondamentale Alex e quanto sia stata parte del suo viaggio. Questa è la scelta che compierà Piper, cioè che Alex è molto importante per lei".

Ricordiamo che Orange is the New Black torna il 26 luglio su Netflix con l'ultima stagione.