Orange is the New Black, il cast costretto al doppio lavoro a causa dei compensi!

Nonostante il grandissimo successo di Orange is The New Black in Francia e nelle altre nazioni, gli attori che ne fanno parte non vengono ricompensati adeguatamente. È questa la scioccante rivelazione di Kimiko Glenn, interprete di Brook Soso nel popolare show ideato da Jenji Kohan.

"Le persone continuavano a essere bariste, a mantenere il loro secondo lavoro" ha dichiarato Glenn in un video TikTok – potete trovarlo in calce alla notizia. "Erano incredibilmente famosi, addirittura a livello internazionale, non potevano andare letteralmente fuori di casa; eppure, dovevano mantenere il loro secondo lavoro perché non riuscivano a permettersi tutto ciò. Non riuscivamo nemmeno a chiamare un taxi per andare sul set"; in altre parole, "merito di essere pagata per tutti i dannatissimi stream".

Come se non bastasse, "Netflix non paga i residui agli attori, quindi non abbiamo alcuna condivisione del successo degli show sulla piattaforma. È vero che pagano una quota di licenza attraverso la Warner Bros., e che la Warner Bros compensa i residui attraverso quella stessa quota, che è una somma piccolissima, soprattutto riguardo gli show fuori onda da ormai molto tempo; ma il nostro spettacolo è un grandissimo successo e genera milioni di dollari di profitti! Non condividiamo tutto ciò, non c'è trasparenza nei loro numeri"; il tutto per garantire "l'assicurazione di un accordo equo. Se uno spettacolo è un successo, allora dovremmo prenderne parte. Un ragionamento simile appare estremamente ragionevole".

Purtroppo, casi di cronaca simile sono più frequenti del previso: nonostante le immagini d'archivio, Devon Sawa non fu pagato per Final Destination 5.