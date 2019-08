Orange is the New Black, le immagini dietro le quinte della stagione finale

La serie Netflix Orange is the New Black è giunta alla sua settima e ultima stagione, da pochi giorni in streaming, e sono in molti quelli che l'hanno terminata tutta d'un fiato e ne sentono già la nostalgia. Le foto scattate sul set e da molte delle attrici possono aiutare a restare ancora un po' a Litchfield.

Il cast e la troupe infatti hanno condiviso sui social molte immagini di scena, divertenti dietro le quinte e scatti che testimoniano l'armonia e l'amicizia che si è creata sul set.

In una foto, per esempio, si vedono Lori Petty (Lolly), Taryn Manning (Pennsatucky) e Uzo Aduba (Suzanne) sorridere circondate dallo staff dei carcerieri di Litchfield. In un'altra, Dascha Polanco (Daya) Jackie Cruz (Flaca) e Shannon Esper (Alana) fanno le boccacce in favore di camera.

Uno scatto molto divertente vede Selenis Leyva (Gloria) nella saletta delle visite alle detenute, con un cane dall'altra parte del vetro. O ancora, Taryn Manning e Taylor Schilling (Piper) che leggono sorridendo un copione.

Un'altra foto mostra invece Laura Prepon nelle vesti di regista. Oltre a interpretare Alex Vause, infatti, l'attrice ha diretto diversi episodi dell'ultima stagione. Infine, Dascha Polanco celebra a modo suo l'ultimo giorno di riprese.

Se non l'hai ancora fatto, leggi qui la recensione di Orange is the New Black (stagione 7). La serie ambientata nel penitenziario femminile di Litchfield riscuote grande successo anche in Francia.