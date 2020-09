Orange is the New Black, Jackie Cruz conferma il matrimonio con Fernando Garcia Rosas

L'attrice e cantante Jackie Cruz, star di Orange is the New Black ha confermato sui social il matrimonio con il suo compagno Fernando Garcia Rosas avvenuto a fine agosto alla presenza di pochi intimi.

Su Instagram ha pubblicato un paio di foto a conferma di questa notizia. La prima immagine è la classica da novelli sposi in cui viene postata una foto con in primo piano due mani con la fede. L'immagine prevede una didascalia molto semplice, ovvero 08/28/2020 e cioè la data delle nozze. Il giorno dopo, Jackie ha pubblicato un'altra foto di se stessa in posa contro le rocce in bikini, corredata di foulard e alcune calzature a tema Felix the Cat con la scritta "Wifey".

Un sacco di celebrità e volti famosi dello spettacolo hanno postato messaggi di auguri alla nuova coppia di sposi nei commenti, tra cui Nathalie Emmanuel, interprete di Missandei in Game of Thrones che ha scritto: "Congratulazioni ad entrambi. Tanto tanto amore ad entrambi".

Cruz ha originariamente interpretato Marisol 'Flaca' Gonzales nel ruolo guest star per le prime tre stagioni della serie Netflix, prima di essere promossa a membro regolare del cast dalla quarta stagione in poi. Orange is the New Black si è ormai conclusa nel 2019 ma, resta una delle più amate di sempre per la sua grande potenza espressiva e per il delicato tema trattato.