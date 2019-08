Orange is the New Black: Laura Prepon parla del futuro di Alex e Piper dopo il finale

Dopo sette stagioni Orange is the New Black è giunta al termine. Tra i primi contenuti originali che hanno contribuito trasformare Netflix nel colosso dello streaming che è oggi, la serie vedeva come protagoniste Taylor Schilling e Laura Prepon nei panni di Piper e Alex.

Attenzione, seguono spoiler sul finale di OITNB.

Intervistata da The Hollywood Reporter in seguito al gran finale della serie, la Prepon ha parlato del rapporto tra i due personaggi e ha immaginato lo sviluppo della loro relazione nel prossimo futuro.

"Alex e Piper finiscono insieme. Credo che entrambe abbiano imparato molto in questi anni in prigione e se li porteranno dietro." ha detto l'attrice. "Spero che useranno questa lezione per trattarsi meglio a vicenda, e sono sicura che lo faranno. Perché alla fine l'amore è amore. E Alex e Piper si amano, quindi capiranno cosa fare."

Disponibile su Netflix dallo scorso 26 luglio, la settima stagione ha visto anche l'ascesa di Daya come vera e propria signora della droga del del carcere di sicurezza di Litchfield. Il confronto finale di Daya con la madre Aleida si concluso con un dubbio che però è stato svelato dall'interprete Dascha Polanco.

Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Orange is the New Black 7.