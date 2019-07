Orange is the New Black: una nuova featurette ci mostra le riprese conclusive della serie

La notizia che Orange is the New Black è la serie originale preferita di Netflix non ci ha sorpresi. Nel corso delle sette stagioni, lo show ha fatto discutere per la realistica rappresentazione della vita nelle prigioni americane. In questa nuova featurette possiamo scoprire invece l'impatto che ha avuto sui personaggi principali.

Dopo un breve riassunto delle vicende che hanno sconvolto la prigione femminile di Litchfield, il video, che potete trovare in calce alla notizia, mostra i membri del cast durante gli ultimi giorni di riprese, emozionati per la fine di una serie TV che è riuscita a raggiungere un notevole successo in tutto il mondo e a vincere quattro Emmy.

Nel corso della stagione conclusiva scopriremo come si ambienterà Piper Chapman alla vita fuori dal carcere, mentre Alex si trova a dover scontare ancora parte della propria sentenza. Ritroveremo poi tutte le altre detenute, quali ad esempio Gloria, Taystee e Red, e vedremo i loro sforzi per ritrovare una tranquilla quotidianità dopo gli eventi degli episodi precedenti.

Le tredici puntate della settimana stagione saranno disponibili a partire dal 26 luglio, se ancora non lo avete visto, ecco il trailer di Orange is the New Black 7.

Ricordiamo che la serie è basata sul libro autobiografico scritto da Piper Kerman dal titolo "Orange is the New Black: My Year in a Women's Prison".