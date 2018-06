Orange is the New Black: il nuovo teaser annuncia la premiere della sesta stagione

Dopo mesi di attesa Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita della sesta stagione di Orange is the New Black, fortunata serie TV ideata da Jenji Kohan e vincitrice di numerosi premi.

Il nuovo arco narrativo, composto ancora una volta da tredici episodi, debutterà il 27 luglio e, come si evince dal breve teaser pubblicato, sarà incentrato sulle conseguenze della rivolta avvenuta nel carcere femminile di Litchfield. In sottofondo possiamo ascoltare la voce di Piper (Taylor Schilling) che recita "Questo è un mondo completamente nuovo", segno che ci saranno grandi cambiamenti rispetto al passato.

Nel cast della dark-comedy torneranno Laura Prepon, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Uzo Aduba, Yael Stone, e Lea Delaria.

La quinta stagione di Orange is the New Black si era conclusa con un grande cliffhanger che aveva visto Piper e Alex fianco a fianco con le loro compagne di cella - tra cui Red, Nicky, Gloria, Taystee, Cindy, Suzanne, Blanca e Freida - in attesa dell'inevitabile ingresso di ufficiali armati a seguito della rivolta in carcere. Nel frattempo, le rimanenti detenute sono state caricate su degli autobus e inviate in diverse carceri.

Pronti ad un nuovo binge watching dello show? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.