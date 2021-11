Orange Is The New Black, la reunion del cast per lo show di Uzo Aduba: 'Grazie a tutte!'

A due anni di distanza dalla fine di Orange Is The New Black, qualche mese fa abbiamo avuto notizia del matrimonio di Uzo Aduba. La carriera dell'attrice, che nella serie Netflix ha interpretato Suzanne "Crazy Eyes" Warren, continua ora con uno show a Broadway, Clyde's, di cui è produttrice. La sera della prima è stata l'occasione per una reunion.

Come possiamo vedere anche nel tweet in calce all'articolo, Uzo Aduba ha infatti ricevuto la visita di Laura Prepon, Danielle Brooks e Natasha Lyonne, sue colleghe sul set di Orange Is The New Black.

"Debutto di Clyde's" ha scritto l'attrice. "Sono così grata di essere tornata di nuovo a Broadway e orgogliosa di far parte di questo ensamble per uno show che vi farà emozionare, pensare e RIDERE. Grazie a queste donne per essersi fatte vedere."

Nella sua nuova commedia, Uzo Aduba interpreta la protagonista Clyde, una diabolica ex detenuta che gestisce una paninoteca in cui anche tutto il resto dello staff è composto da ex galeotti.

Tra le altre attrici del cast di Orange Is The New Black, anche per Kimiko Glenn, l'interprete di Brook Soso, è arrivata di recente una buona notizia: la serie animata Netflix Centaurworld, in cui doppia la protagonista Horse, è stata appena rinnovata per la seconda stagione.

Per altri approfondimenti, invece, rimandiamo a tutte le battute finali di Orange Is The New Black, episodio per episodio.