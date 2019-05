Orange is the New Black: rivelata la data di uscita della stagione finale, ecco il video!

La stagione finale di Orange is the New Black ha finalmente una data di uscita ufficiale. A rivelarlo è la stessa Netflix con un toccante teaser/backstage che sa di saluto finale ai fan di lungo corso.

Come potete leggere nel teaser in alto, la settima e ultima stagione di Orange is the New Black debutterà il prossimo 26 luglio. In aggiunta sono state diffuse (via The Wrap) delle nuove immagini ufficiali che ci mostrano un primo sguardo agli ultimi attesi episodi della serie. Potete trovare le foto in calce alla notizia.

Questa la descrizione della stagione in arrivo: "Piper /Taylor Schilling) lotta con la vita di strada, mentre la vita in prigione, come sempre corrotta e ingiusta, va avanti senza di lei. L'amicizia di Taystee (Danielle Brookes) con Cindy (Adrienne C.Moore) è sempre in bilico mentre incombe la sua condanna a vita, Gloria e il suo staff della cucina si confrontano con la dura verità del nuovo flusso di affari della Polycon, mentre altri inseguono farmaci o sogni e rimangono aggrappati alla realtà del loro ruolo nel mondo."

Dopo aver debuttato nel 2013, Orange is the New Black si è affermata come la serie originale Netflix più longeva. Nel resto del cast troviamo Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Laverne Cox, Dascha Polanco, Taryn Manning, Yael Stone, Jackie Cruz, Elizabeth Rodriguez, Michael Harney e Nick Sandow.

Guardate i ringraziamenti del cast di Orange is the New Black.