Orange is the New Black: la scelta di Netflix di chiudere la serie dopo sette stagioni

Netflix ultimamente sembra aver deciso di chiudere diverse produzioni che stavano riscontrando un ottimo giudizio da parte del pubblico e dopo l'addio a Santa Clarita Diet, è stata la volta di Orange is the New Black. Tuttavia dopo 91 episodi e sette stagioni, la scelta di concludere definitivamente lo show stavolta ha trovato pareri favorevoli.

La creatrice Jenji Kohan ha affermato di essere d'accordo con la decisione di terminare definitivamente la produzione di Orange is the New Black. Già prima della quinta stagione, Kohan si era detta possibilista sulla chiusura della serie, proseguita poi per altre tre stagioni.

Il dispiacere comunque palesato dalla stessa autrice nell'ottobre 2018, quando lo show ha annunciato ufficialmente di non rinnovare per un'ottava stagione:"Dopo sette stagioni è tempo di essere rilasciate dal carcere. Mi mancheranno tutte le ragazze e l'incredibile troupe con cui abbiamo lavorato. Il mio cuore è arancione ma sfumato nel nero".



Cindy Holland, vice presidente di Netflix Originals, ha dichiarato:"Saremo tristi nel dire addio allo show ma sicuramente ne usciremo alla grande. Sono grata a Jenji Kohan e alla sua visione rivoluzionaria. Al suo team di autori e produttori estremamente talentuoso. E ad un cast e una troupe unici, grazie ai quali abbiamo creato un'opera d'arte davvero speciale che ha ispirato discussioni e conversazioni in tutto il mondo".

La cancellazione pare sia stata decisa per permettere agli autori di terminare la serie nel modo in cui meglio credevano, spesso una rarità nel mondo della serialità televisiva. E Kohan l'ha sfruttata appieno, realizzando un'ottima stagione con il giusto mix di fan-service e di approfondimento sulle questioni più spinose dello show.

La serie ha ottenuto grande successo in Francia e risulta sempre il programma preferito degli utenti Netflix.