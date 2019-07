Orange is the New Black: dove e quando guardare la Stagione 7

Disponibile online dalle 9.00 di questa mattina, su Netflix trovate i nuovi episodi di Orange is the New Black, serie tv ideata da Jenji Kohan e prodotta da LionsGate Television. Lo show, giunto alla settima stagione, è ispirato alle memorie di Piper Kerman, intitolate Orange is the New Black: My Year in a Women's Prison.

Secondo la trama della settima stagione diffusa da Netflix, Orange is the New Black torna con gli ultimi episodi a raccontare le storie delle donne di Litchfield, pronte a tirare le somme su come il carcere le abbia cambiate per sempre. Piper fatica a vivere la vita al di fuori dalla prigione, all'interno della quale la vita prosegue tra ingiustizie e corruzione. L'amicizia tra Taystee e Cindy è ancora in bilico mentre il giorno in cui Taystee verrà processata a vita si avvicina. Gloria e il suo staff in cucina si confrontano con difficili realtà dopo il calo dei profitti della Polycon, mentre le altre protagoniste inseguono sogni e droghe, vivendo la realtà del loro posto nel mondo.



Il cast della settima e ultima stagione di Orange is the New Black è composto da Taylor Schilling e Laura Prepon, con Uso Aduba, Danielle Brooks, Laura Gomez, Natasha Lyonne e Kate Mulgrew.

Nel video pubblicato qualche ora si possono vedere le riprese conclusive della serie che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Prima di affrontare la visione della settima stagione potreste recuperare alcune storie delle stagioni passati riguardando tredici episodi che vi introdurranno all'ultima corsa che porterà alla conclusione definitiva dello show.