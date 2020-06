Orange Is The New Black, Taylor Schilling ha una nuova fiamma: ecco chi è

L'abbiamo conosciuta come la detenuta Piper Chapman nelle sette stagioni di Orange Is The New Black, e ora che la serie Netflix è terminata Taylor Schilling torna sotto i riflettori per una notizia di gossip. È lei stessa a diffonderla attraverso i social e si tratta per l'attrice di una bella notizia, perché sembra aver trovato l'anima gemella.

Si tratta dell'artista visiva Emily Ritz, che nei giorni scorsi in occasione del Pride aveva pubblicato un'immagine in cui è abbracciata a Taylor Schilling, scrivendo nella didascalia: "Non potrei essere più orgogliosa di essere al tuo fianco. Felice Pride!"

Taylor Schilling, da parte sua, ha condiviso il post, aggiungendovi sei cuori rossi. L'immagine si può vedere anche in calce alla news.

Nel 2017, parlando della sua vita privata, l'attrice aveva dichiarato a ES Magazine di non voler essere etichettata in alcun modo. "Ho avuto relazioni meravigliose. Ho ricevuto molto amore e non mi interessa da dove provenga. Non voglio essere inserita in una scatola, è troppo riduttivo."

Orange Is The New Black si è conclusa nel 2019 ed è una delle serie Netflix più amate. Lo scorso anno la serie è arrivata in vetta alla classifica britannica di Netflix, superando anche Stranger Things. Jenji Kohan, creatrice della serie, è attualmente al lavoro su Social Distance, una serie antologia ispirata alla pandemia di Covid-19 che nei mesi scorsi ha sconvolto il mondo.