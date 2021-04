Ordinary Joe, NBC ordina la prima stagione della serie prodotta da Matt Reeves

Lo scorso febbraio era stata annunciata la produzione del pilot di Ordinary Joe, una nuova serie tv in sviluppo per l'emittente americana NBC alla cui lavorazione avrebbe partecipato anche il regista di The Batman Matt Reeves. Oggi il canale ha deciso di ordinare ufficialmente una prima stagione per lo show.

Il superimpegnato Matt Reeves può aggiungere un altro progetto alla sua lista di cose da fare.

La serie tv prodotta dalla sua casa di produzione, 6th & Idaho, assieme a 20th Century Fox Television, Universal Television e 3 Arts ha infatti ricevuto l'ordine per lo sviluppo di un'intera stagione, per la gioia del regista che sembra tenere molto al prodotto.

"Ricordo ancora quando Matt Reeves condivise con noi questo progetto a cui era particolarmente legato, ai tempi in cui lavoravo ancora alla Twentieth" ha affermato Lisa Katz, NBCUniversal President of Scripted Content, Entertainment and Streaming "Russell Friend e Garrett Lerner hanno scritto una sceneggiatura così accattivante ed emozionante, che è stata trasposta perfettamente dalla pagina allo schermo. Amiamo come Ordinary Joe ci permetta di esplorare l'interrogativo universale di "E se...?" mediante un cast incredibile e delle storyline così interessanti".

Ordinary Joe "esplora le tre vite parallele del protagonista che è chiamato a fare una scelta fondamentale arrivato a un certo punto della sua vita. Lo show si pone la domanda di quanto diversa sarebbe la vita se si basassero le proprie decisioni sull'amore, sulla lealtà o sulla passione".

Al momento non sono ancora noti i tempi di produzione e distribuzione, ma vi terremo aggiornati.