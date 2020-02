Ordinary Joe: il pilota della nuova serie di NBC sarà diretto da Adam Davidson

Un nuovo show televisivo è in arrivo da parte del network NBC. Si tratta di Ordinary Joe, una serie drama che vedrà lo storico regista televisivo Adam Davidson occuparsi della regia dell'episodio pilota.

Dopo l'annuncio di Jason Winer come regista di The Big Leap - anch'egli sarà responsabile dell'episodio pilota - ecco arrivare quello su Davidson, una delle figure con più esperienza in ambito di serie televisive.

La trama di Ordinary Joe è incentrata sulle tre vite parallele che il personaggio principale della serie si ritrova a vivere, dopo essersi reso protagonista di una scelta molto importante avvenuta durante uno snodo cruciale della propria esistenza.

La produzione del nuovo show televisivo di NBC vede coinvolte molte figure di spicco sia per quanto riguarda le serie TV sia per l'ambito cinematografico. Sono presenti, infatti, Garrett Lerner e Russel Friend di House, 20th Century Fox TV e il regista di The Batman, Matt Reeves - che lo scorso gennaio ha confermato la presenza di Colin Farrell nel ruolo di Pinguino.

Cosa ne pensate di questa nuova serie in arrivo all'interno della programmazione del network statunitense? Vi ricordiamo infine che Adam Davidson è stato anche il regista dell'episodio pilota della serie horror Fear the Walking Dead, spin-off del celebre The Walking Dead.