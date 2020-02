Ordinato un nuovo episodio pilota per The Lost Boys, la serie The CW riparte da 0

Lo scorso anno la The CW aveva comunicato una sospensione temporanea della produzione di The Lost Boys in seguito alla visione dell'episodio pilota: l'emittente aveva deciso di ripartire da capo perché insoddisfatta della prima versione e adesso un nuovo episodio 0 è stato ordinato.

Con una modifica pari al 40% del concept iniziale, il volto della serie ispirata all'omonimo film del 1987 sarà quasi interamente stravolto, e stavolta a lavorare alla sceneggiatura saranno Heather Mitchell (Grey's Anatomy) e Rob Thomas (iZombie, Veronica Mars), metre alla regia ci sarà Marcos Siega (The Vampire Diaries).

Di seguito la sinossi di The Lost Boys:

"Quando una madre e i suoi figli si trasferiscono nella città balneare dove è cresciuta, la famiglia scoprirà che c'è un motivo sinistro per cui gli attraenti ragazzi locali dormono tutto il giorno, fanno festa tutta la notte, non crescono mai e non invecchiano mai. I legami familiari vengono messi alla prova mentre i fratelli si trovano ai lati opposti di una lotta tra creature mitologiche".

Precedentemente Thomas aveva affermato:

"Per me The Lost Boys è stata un'Odissea. Ho cercato di far decollare la storia per circa quattro anni, prima come film, poi con la prima versione dell'episodio pilota e adesso con la nuova scritta da Heather. Dopo che la prima versione non ha funzionato abbiamo in programma di girarne un'altra e speriamo che questa nuova versione piaccia all'emittente. The Lost Boys merita di arrivare in TV."

Il progetto iniziale prevedeva sette stagioni ambientate nell'arco di 70 anni con un cast che a rotazione avrebbe interpretato i protagonisti nei diversi momenti della loro vita, ma mantenendo l'aspetto di teenager per i giovani vampiri. Tuttavia le troppe divergenze con la pellicola di Joel Schumacher hanno portato agli ormai noti rallentamenti.

Thomas inizialmente sperava in un debutto entro la fine del 2020, cosa che potrebbe ancora accadere considerando la rapidità con cui la The CW sta lavorando ai numerosi progetti in cantiere.