Ordinato il pilot di Wreckage, la nuova serie ABC spirata al romanzo bestseller

La notizia ci è appena giunta: l'emittente televisivo statunitense ABC ha confermato l'episodio pilota per una nuova serie ispirata al bestseller della scrittrice Emily Bleeker a metà tra Cast Away e Lost.

Il romanzo Wreckage, letteralmente relitto, racconta le vicende di Lilian Linden e Dave Hall, che dopo un disastroso incidente aereo si ritrovano ad essere gli unici sopravvissuti su un'isola del Pacifico meridionale.

Dopo quattro anni la coppia viene tratta in salvo grazie ad alcuni elicotteri e, appena ritornati a casa, diventano oggetto di una pioggia mediatica non indifferente: tutti i riflettori sono puntati su di loro, ma i due nascondono un oscuro segreto che nessuno, né famiglia né amici, dovranno mai scoprire.

Jacquie Walters (The Kicks, st Add Magic, Dorothy and the Wizard of Oz) scriverà l'episodio pilota e sarà il co-produttore esecutivo della serie, mentre Marc Webb (Limitless, Crazy Ex-Girlfriend, 500 Giorni Insieme, Amazing Spider-Man) dirigerà l'intero progetto.

Tra i produttori esecutivi Sarah Timberman, Carl Beverly, Mark Martin, Keith Samples, mentre la scrittrice Bleeker sarà consulente per la serializzazione.