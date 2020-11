In che ordine leggere i libri di The Witcher? Guida per anticipare la serie TV

La seconda stagione di The Witcher è uno dei prodotti più attesi della prossima stagione televisiva, avendo con il primo ciclo di episodi creato una fanbase molto corposa: la serie è rimasta a lungo in cima alla classifica dei prodotti più visti. Mentre rimaniamo in attesa di novità, abbiamo dedicato allo show diversi approfondimenti.

Per esempio, vi abbiamo parlato di come nasce un Witcher, chi sia il personaggio più forte di The Witcher, o anche quante stagioni potrà avere The Witcher. E mentre in The Witcher 2 è in arrivo un nuovo personaggio legato a Ranuncolo, oggi vogliamo rispondere a un'importante domanda che molti fan continuano a chiedere: come leggere nell'ordine giusto i racconti e i romanzi di Andrzej Sapkowski?

Partiamo con ordine. La saga di Geralt di Rivia è composta da ben otto libri, di cui i primi due sono delle raccolte di racconti, e dal terzo in poi lo scrittore decise di passare alla forma del romanzo. Per riuscire a trovare il libro che ha adattato la prima stagione della serie Netflix, sarà necessario leggere il primo libro di racconti cronologicamente, intitolato Il guardiano degli innocenti, e parte del secondo libro di racconti, ovvero La spada del destino. Per essere precisi, ben otto racconti tra la prima e la seconda raccolta.

In particolare, i primi due libri si presentano come una serie di storie isolate che hanno tutte come filo rosso che le collega il viaggio dello strigo Geralt per il Continente, mentre svolge i propri incarichi e si occupa di vari contratti di caccia ai mostri. La prima stagione della serie si conclude con l'ultimo racconto del libro La spada del destino, ovvero l'incontro tra Geralt e Ciri (Freya Allan nello show).

Per procedere, dunque, nella lettura della saga bisognerà procedere con il primo romanzo, ovvero Il sangue degli elfi, che mostra ciò che è successo dopo la battaglia di Colle Sodden, oltre che a seguire le prime vicende di Ciri alle prese con il duro addestramento a Kaer Morhen.

Successivamente, è il momento de Il tempo della guerra, il secondo romanzo della saga, che racconta di una crescente tensione tra i regni del Nord, e Geralt sarà costretto ad assistere a una serie di intrighi e inganni politici tra le varie forze in atto. Inoltre, le forze di Nilfgaard progettano l'assassinio di Ciri, e per portare a compimento la missione saranno disposti a tutto.

Il terzo romanzo, Il battesimo del fuoco, vede Geralt doversi imbarcare nella missione di recupero di Ciri, tenuta prigioniera dall'imperatore Emhyr var Emreis: un compito tutt'altro che semplice, viste le guerre che imperversano tra le truppe di Nilfgaard e gli eserciti dei regni liberi.

Nel quarto romanzo della serie, La torre della rondine, viene introdotta una delle forze malvagie più famose e potenti dell'intero mondo, ovvero la Caccia Selvaggia, e Triss Merigold dovrà chiedere a Geralt un importante aiuto. Nel frattempo, Ciri continua la sua fuga dalle truppe di Nilfgaard, in cerca di protezione.

Il quinto e ultimo romanzo nella saga di Geralt, La signora del lago, porta finalmente a compimento le vicende dello strigo. Geralt, ancora alla disperata ricerca di Ciri, si troverà nel regno di Toussaint, un incantevole posto, quasi idilliaco, per poter riprendere le forze. Ciò che lo strigo non sa, è che qualcuno sta tramando contro di lui, il tutto mentre Ciri dovrà liberarsi dalla prigionia degli elfi, in un finale che si prospetta epico e pieno di colpi di scena per Geralt, Ciri e Yennefer.

Molti di voi però avranno fatto due conti, e saranno riusciti a contare bene: noi vi abbiamo parlato di otto libri, eppure ve ne abbiamo citati solamente sette. Il motivo è semplice: l'ultimo romanzo pubblicato da Sapkowski, La stagione delle tempeste, non entra direttamente nella cronologia qui descritta, ma si colloca tra le storie del primo libro di racconti, La spada del destino, prima che Geralt fosse legato dalla legge della predestinazione (o della sorpresa) alla principessa Cirilla.

E voi? Conoscevate l'ordine preciso dei libri della saga di The Witcher? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!